Рішення фактично дозволяє постраждалим сім’ям у Канаді вимагати від Ірану виплату компенсацій.

Верховний суд Онтаріо (Канада) визнав збиття пасажирського літака МАУ над Тегераном терористичним актом.

Про це пише Global News.

Суддя Едвард Белобаба виявив «на основі балансу імовірностей, що ракетні удари по рейсу 752 були навмисними».

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«Позивачі довели, що збиття обвинуваченими рейсу 752 було терористичним актом і є «терористичною діяльністю», – додав суддя. Також він зауважив, що в той час в регіоні не було озброєного конфлікту.

У своєму рішенні суд Онтаріо опирався на двох експертів, один з яких дійшов висновків, що Вартові ісламської революції «знали, що рейс PS 752 був цивільним літаком і навмисно збили його з наміром знищити».

Крім того, у звіті колишнього міністра безпеки Ральфа Гудейла спростовується твердження Ірану про те, що запуски ракет були результатом людської помилки членів Корпусу вартових.

Суддя виніс рішення за цивільним позовом, що був поданий чотирма родинами загиблих борту МАУ 8 січня 2020 року.

Судові документи передали Ірану, але він не захищався в судовому процесі.

У справі фігурують, зокрема, Корпус Вартових ісламської революції, Іранські збройні сили й верховний лідер Алі Хаменеї.

Рішення фактично дозволяє постраждалим сім’ям у Канаді вимагати від Ірану виплату компенсацій.

Збиття українського літака в Ірані: деталі

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом "Тегеран-Київ". Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.

Керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін заявив, що Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Пізніше стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака. За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу Міністерства закордонних справ Ірану, обговорює ймовірність того, що літак МАУ збили навмисно.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала іранській стороні зауваження та пропозиції до проекту звіту щодо причини збиття літака і наполягала, аби Іран додав їх до фінального документа.

17 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і з маніпуляціями оприлюднив остаточний звіт про технічне розслідування щодо збиття українського літака.

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Автор: Яна Ставська