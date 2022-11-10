За його словами, іранське суспільство та частина владних еліт негативно ставиться до постачання зброї РФ, що може призвести до внутрішнього розколу у Ірані.

Іран починає розуміти, що даремно зв'язався з Росією, і намагається відступити. Саме тому секретар Радбезу Росії Микола Патрушев відвідав Тегеран.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов заявив в ефірі "Еспресо", що рішення іранців скоро стане відоме.

"Одна з версій візиту Патрушева до Ірану полягає у тому, що Тегеран починає розуміти ту халепу, у яку він потрапив, і пробує зробити крок назад. А Патрушев приїжджав переломити ситуацію та повернути її до того стану, щоб іранці постачали ракети. Ми дуже скоро будемо знати, яким постачанням обмежився Іран та чи насправді передадуть ракети середньої дальності на 300 та 700 км", - зазначив Данилов.

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Він також прокоментував повідомлення британського телеканалу новин Sky News про те, що в Ірані окремі люди та підприємства продають РФ свої ударні БПЛА вартістю $20 тисяч за штуку за $1 млн. На думку експерта, така угода глобального нічого не змінить, а лише подарує конкретним людям $140 мільйонів готівкою. Данилов додав, що Росія буде готова платити й по $2 млн за будь-що, аби продовжувати отримувати зброю.

"Але є деякі сигнали вже показують неоднозначне ставлення іранських політичних еліт до продовження військової співпраці з Росією. Тому, якщо почнеться розкол еліт, то це вплине на зовнішню активність Ірану, у першу чергу на співпрацю з Росією. Треба зазначити, що іранське суспільство та значна частина владних еліт дуже негативно ставиться до постачання зброї Росії для війни проти України. Абсолютна більшість іранців на боці України, яку вони вважають жертвою несправедливої імперської війни. І це є однією з причин тих сигналів, що серед еліт Ірану починають задумуватися чи правильно вони роблять. Якщо відбудеться розкол еліт та з'явиться політичне представництво у протестних сил, то тоді протест справді може перетворитися на успішну революцію", - підсумував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Роль Ірану у війні проти України

Іран поставляє дрони-камікадзе для російської армії, якими окупанти б'ють по містах на енергетичній інфраструктурі України.

Пізніше стало відомо, що Тегеран хоче передати РФ балістичні ракети, які дістають цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.

Військовий експерт Роман Світан говорив про 100-200 іранських ракет. За його оцінкою, ОПК Ірану набагато слабкіше російського, тому не варто чекати великої поставки.

9 листопада Патрушев прилетів до Тегерана для переговорів з високопоставленими політичними та економічними діячами Ірану.

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