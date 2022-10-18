Угоду нібито уклали під час візиту іранської делегації у Москву.

Іран погодився надати Росії ракети "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників і двох іранських дипломатів.

Угоду між Іраном та Росією уклали 6 жовтня під час візиту першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера у Москву.

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"Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar", - сказав один з іранських дипломатів, поінформований про візит.

Інформований західний чиновник підтвердив це, заявивши, що Іран та Росія уклали угоду про постачання балістичних ракет класу "земля-земля" малого радіусу дії, зокрема Zolfaghar.

При цьому іранський дипломат у коментарі агентству відкинув твердження західних чиновників про те, що постачання іранської зброї Росії порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.

"Де їх (безпілотники, ракети - УНІАН) використовують - це не питання до продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом", - сказав дипломат.

Роль Ірану у війні Росії проти України

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.

17 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі збирають докази і готові відреагувати на застосування іранських дронів у війні Росії проти України. У ЄС дуже уважно відстежують застосування дронів, збирають докази. І будуть готові відреагувати тими інструментами, які є у їхньому розпорядженні.

Вчора Кулеба закликав Європейський Союз застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї до Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого тижня у Російській Федерації було 300 іранських дронів-камікадзе, загальний контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких одиниць.

Видання The Washington Post з посиланням на посадових осіб у галузі безпеки із США та країн-союзників повідомило, що Іран планує відправити до Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar для війни проти України.

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