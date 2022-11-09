Під час візиту секретар Ради безпеки Росії проведе переговори з високопоставленими політичними та економічними діячами Ірану.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилетів до Тегерану для зустрічі з владою країни, інформує РІА Новини.

Візит Патрушева відбувається на офіційне запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані.

Повідомляється, що під час візиту Патрушев проведе переговори з високопоставленими політичними та економічними діячами Ірану "з питань розвитку двосторонніх відносин і співробітництва між Москвою і Тегераном на міжнародній арені".

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Нагадаємо, вже давно ширяться чутки про те, що Патрушев може замінити Путіна на посаді президента Росії.

Іран допомагає Росії: що відомо

Іран готується передати країні-агресору балістичні ракети, які можуть вражати цілі на далекій дистанції. Мова про 300 та 700 кілометрів відстані.

Експерт Роман Світан зазначив про 100-200 іранських ракет. "ОПК Ірану набагато слабший російського", - сказав полковник ЗСУ.

Окрім цього Тегеран передає Москві безпілотники, а також, за повідомленнями західних ЗМІ, бронежилети. Більше того, була інформація, що Росія та Іран співпрацюють у сфері "ядерної програми". Михайло Подоляк коментував ці тривожні новини.

Іран через свою позицію щодо РФ потрапив під санкції Євросоюзу.