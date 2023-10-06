Наразі в Сирії ще залишилися кілька не зайнятих позицій, які раніше контролював "Вагнер".

Аналітики припускали, що після смерті свого ватажка Євгена Пригожина "вагнерівці" залишать Сирію і можуть передати свої активи там Ірану. Наразі фіксують, що особовий склад Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зайняв позиції, які раніше займали найманці ПВК "Вагнер" в Сухні (центральна Сирія), йдеться в свіжому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони Росії раніше дало вказівку "Вагнеру" покинути Сирію або до 20 вересня приєднатися до російських збройних сил. Іран зазвичай використовує маршрут, що пролягає через Сухну, для переміщення сил і озброєнь по всій Сирії, чому може додатково сприяти зайняття позицій. Раніше ISW оцінювало, що Іран міг би взяти під контроль інші позиції, які раніше утримували сили "Вагнера" в центральній сирійській пустелі, щоб отримати економічні вигоди. На деяких з цих позицій є газові та нафтові родовища, які "Вагнер" охороняв", – йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики зауважують, що наразі в Сирії ще залишилися кілька позицій, які раніше контролював "Вагнер" – з родовищами газу та нафти.

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ПВК Вагнер в Сирії - це треба знати

27 серпня Міноборони РФ наказало бойовикам ПВК "Вагнер" в Сирії покинути країну або приєднатись до ЗС РФ. На той час в Сирії перебували понад 1500 "вагнерівців", ще близько 3000 громадян країни працювали на ПВК.

У другій половині вересня 2023 року стало відомо, що російська приватна військова компанія "Вагнера" покидає свої позиції в Сирії. Американські аналітики припускали, що Іран може скористатись цим і розширити свій контроль над регіоном.

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