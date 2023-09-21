Наразі у Сирії понад 1500 "вагнерівців" та ще 300 сирійців працюють на ПВК.

Російська приватна військова компанія "Вагнера" покидає свої позиції в Сирії. Американські аналітики вважають, що Іран може скористатись цим і розширити свій контроль над регіоном.

Як повідомляється у звіті ISW, ще 27 серпня Міноборони РФ наказало бойовикам ПВК в Сирії покинути країну або приєднатись до ЗС РФ. Наразі в Сирії понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 громадян країни працюють на ПВК.

За словами російських військових блогерів, "вагнерівцям" вигідніше передати свої активи Ірану, а не Міноборони РФ.

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"Відхід "Вагнера" з Сирії дає Ірану можливість забезпечити постійну та прибуткову присутність там. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для передачі зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант", - додали аналітики.

Зазначається, що Сирія має одні з найбільших відомих запасів фосфатів, які є ключовим інгредієнтом добрив.

Доля "вагнерівців" після заколоту

Як повідомляв УНІАН, після заколоту західні аналітики прогнозували, що російський президент Володимир Путін може прагнути взяти під свій контроль великі операції "вагнерівців" в Африці та на Близькому Сході.

ПВК "Вагнера" стикнулась з проблемами на африканському театрі бойових дій через напруженість з Міноборони РФ.

18 вересня ЗМІ писали, що 450 найманців ПВК "Вагнер" покинули ЦАР. Їх ніким не замінили.

Нещодавно стало відомо, що українські спецслужби, ймовірно, стояли за серією ударів безпілотників та наземною операцією, спрямованою проти ПВК "Вагнер", що підтримує місцеве ополчення, в Судані.

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