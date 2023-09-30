Сплив заповіт Пригожина: кому дісталася імперія "кухаря Путіна" / колаж УНІАН, фото twitter.com/AricToler, скріншот з відео

У мережі спливла копія заповіту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ", його текст підтверджує інформацію джерел проекту.

Відомо, що у Пригожина було троє дітей – син Павло (18.06.1998 року народження), дочки Поліна (1992 року народження) і Вероніка (2005 року народження). Згідно з текстом заповіту, все своє майно ватажок ПВК Вагнер залишив синові Павлу Пригожину. 

ВЧК-ОГПУ

"Дружині Пригожина нічого не належить, так як він переписав на неї частину майна при розставанні. ... Згідно прижиттєвої волі Пригожина, його синові Павлу дісталося майже все. А дочкам – майже нічого", – повідомляє проект.

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За словами джерела ВЧК-ОГПУ, 25-річний Павло перебуває під сильним впливом нового начальника Служби безпеки ПВК "Вагнер" Михайла Ватаніна.

Хто такий Павло Пригожин - це потрібно знати

За інформацією російських ЗМІ, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, імовірно загиблий під час авіакатастрофи в Тверській області РФ, був одружений на 52-річній Любові Пригожиній. У пари троє дітей. Всім членам сім'ї відводиться своя роль в розгалуженій бізнес-імперії Євгена Пригожина.

Старша дитина, син Павло, є власником великого бізнес-центру на Синопській набережній в Санкт-Петербурці та компаній "Лахта Парк" та "Лахта Плаза". За твердженням самого Пригожина, Павло воював в Сирії і "був і постійно знаходиться в гарячих точках у складі ПВК "Вагнер".

Раніше саме його називали потенційним спадкоємцем бізнесмена і ватажка ПВК. Проти Павла Пригожина завпроваджено санкції Євросоюзом, Великобританією, США, Канадою, Швейцарією, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Україною.

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