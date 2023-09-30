Синові Павлу дісталося майже все.

У мережі спливла копія заповіту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ", його текст підтверджує інформацію джерел проекту.

Відомо, що у Пригожина було троє дітей – син Павло (18.06.1998 року народження), дочки Поліна (1992 року народження) і Вероніка (2005 року народження). Згідно з текстом заповіту, все своє майно ватажок ПВК Вагнер залишив синові Павлу Пригожину.

"Дружині Пригожина нічого не належить, так як він переписав на неї частину майна при розставанні. ... Згідно прижиттєвої волі Пригожина, його синові Павлу дісталося майже все. А дочкам – майже нічого", – повідомляє проект.

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За словами джерела ВЧК-ОГПУ, 25-річний Павло перебуває під сильним впливом нового начальника Служби безпеки ПВК "Вагнер" Михайла Ватаніна.

Хто такий Павло Пригожин - це потрібно знати

За інформацією російських ЗМІ, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, імовірно загиблий під час авіакатастрофи в Тверській області РФ, був одружений на 52-річній Любові Пригожиній. У пари троє дітей. Всім членам сім'ї відводиться своя роль в розгалуженій бізнес-імперії Євгена Пригожина.

Старша дитина, син Павло, є власником великого бізнес-центру на Синопській набережній в Санкт-Петербурці та компаній "Лахта Парк" та "Лахта Плаза". За твердженням самого Пригожина, Павло воював в Сирії і "був і постійно знаходиться в гарячих точках у складі ПВК "Вагнер".

Раніше саме його називали потенційним спадкоємцем бізнесмена і ватажка ПВК. Проти Павла Пригожина завпроваджено санкції Євросоюзом, Великобританією, США, Канадою, Швейцарією, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Україною.

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