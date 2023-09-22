Зенітна ракета під індексом "358" завдовжки до 3 метрів, має "низьку" швидкість польоту, яка дозволяє перехоплювати лише безпілотники та гелікоптери

Під час візиту до Тегерану міністру оборони РФ Сєргєю Шойгу показали одразу кілька видів ракет власного виробництва. Серед них опинилась так звана "баражуюча зенітна ракета" під індексом "358". Раніше офіційний Тегеран заперечував у себе існування подібних ракет. Тож презентація для Шойгу "358" є по суті першою офіційною демонстрацією цієї ракети зі сторони Тегерану, пише портал The Drive.

Довжина ракети складає близько 2,7 метра. Вона має три типу крил для маневрування та стабілізації в польоті. Також відомо, що у боєприпаса є інерціальна система навігації та GPS, а також вертикальний гіроскоп. Втім як ракета виявляє та відстежує цілі наразі невідомо. Так само немає інформації щодо успішного застосування ракети 358.

Ця зенітна ракета кружляє в заданому районі, виписуючи "вісімку" в польоті до закінчення палива або ж до ураження цілі. А ось скільки часу "358" може знаходитись у повітрі невідомо. При цьому для гарантованого наведення на ціль ця ракета має одразу 16 інфрачервоних датчиків і лазерний далекомір. Сааму ракету можна розібрати, доставити морем і зібрати уже безпосередньо "в польових умовах".

Номенклатура "358", схоже, походить від внутрішньої системи каталогізації армії США та розвідувального співтовариства США для боєприпасів іранського виробництва. Позначення "351" також пов’язане з ударною крилатою ракетою "Кудс-1", іншою іранською розробкою.

Раніше американські військові повідомляли, що ракета має пакет інерціальної навігаційної системи з супутниковою навігацією, а також вертикальний гіроскоп і блок повітряних даних. Багато з цих компонентів раніше були знайдені на інших іранських безпілотниках. На передній частині зброї також чітко видно кругову систему інфрачервоних датчиків, а також головний самонавідник у носовій частині.

У статті New York Times за 2020 рік говориться, що кільце датчика зброї було розроблено, щоб допомогти знищити існуючі засоби протидії ракетам класу "земля-повітря" з інфрачервоним самонаведенням. Загалом життєздатність цієї концепції залишається відкритим питанням. Низька швидкість ракети вже означає, що вона непридатна для ураження бойових реактивних літаків, що швидко рухаються

Тим не менш, концепція, що лежить в основі ракети 358, дуже інтригуюча. Якщо зброя працює, як описано, її можна буде запускати для безперешкодного знищення літаків та гелікоптерів. І це може бути дуже актуальною зброєю для Росії, принаймні в базовій концепції - для протидії дальнім ударам України, в тому числі в глибині її території.

З моменту прибуття в країну Шойгу зустрічався з різними високопосадовцями оборони та безпеки Ірану. Нагадаємо, Іран був ключовим союзником Росії з початку її повного вторгнення в Україну минулого року.

Росіяни шукають боєприпаси у Північній Кореї та Ірані

19 вересня делегація чиновників з РФ, що закуповує в Ірану ударні безпілотники і деталі для них, вирушила до Тегерану для переговорів з військовим керівництвом країни, повідомляє Міноборони країни-агресора. Під час візиту міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосив , що "російсько-іранська взаємодія виходить на новий рівень" всупереч протидії Заходу.

Того ж дня президент Ірану Ебрахім Раїсі заявив про готовність виступити посередником між Україною і Росією на переговорах. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі в рамках Тижня Генеральної Асамблеї ООН.

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