Росіяни відвідали виставку аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

19 вересня делегація чиновників з РФ, що закуповує в Ірану ударні безпілотники і деталі для них, вирушила до Тегерану для переговорів з військовим керівництвом країни, повідомляє Міноборони країни-агресора.

Під час візиту міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосив , що "російсько-іранська взаємодія виходить на новий рівень" всупереч протидії Заходу.

Він разом з делегацією відвідав у Тегерані виставку аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Відомство зрештою повідомило, що на виставці продукції іранського військово-промислового комплексу Шойгу "ознайомився з ракетним озброєнням, безпілотними літальними апаратами, а також засобами протиповітряної оборони".

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На виставці, як зазначається, були представлені "досягнення аерокосмічної промисловості", в тому числі найновіші зразки іранських дронів і "трофейні" безпілотники американського виробництва.

Іран і Росія - що потрібно знати про співпрацю країн

У 2022 році на тлі нестачі ракет для ударів по Україні РФ звернулася за допомогою до Ірану, який надав країні сотні ударних дронів-камікадзе "Шахед", що згодом використовувалися для ударів по цивільному населенню та інфраструктурних об'єктах в Україні.

З недавнього часу Росія почала виробництво власних дронів-камікадзе на основі іранських ударних БПЛА "Шахед". За оцінками британської розвідки, протягом ще тривалого часу це виробництво буде залежати від поставок деталей з Ірану.

У Повітряних силах повідомляли, що РФ намагається модернізувати іранські ударні дрони, проте різниця між "покращеною" і оригінальною версією залишається несуттєвою.

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