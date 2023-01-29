На території заводу немає очевидних пошкоджень.

Завод з виробництва "Шахедів" в іранському місті Ісфахан не потрапив під атаку.

Як повідомляє Defense Express з посиланням на супутникові знімки, на території заводу немає очевидних пошкоджень.

Як йдеться в матеріалі, раніше з'явилася інформація, що саме це підприємство атакували 28 січня близько 23:30 за місцевим часом. Супутникові фото зробили вже після атаки - 29 січня о 10:10 за місцевим часом.

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Жодних руйнувань на знімках немає. Defense Express публікує знімок від 26 листопада 2022 року для порівняння. За цей час на підприємстві побудували ще два ангари, але знищення або будь-якого значного пошкодження саме заводу з виробництва Shahed-136 не видно.

"Всі критичні і важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею. І йдеться про підземні комплекси. А для їх ураження необхідно використовувати спеціальні бетонобійні боєприпаси великої потужності", — йдеться в матеріалі.

Вибухи в Ірані:

У ніч на 29 січня стало відомо, що в Ірані пролунали вибухи на стратегічних об'єктах, ВВС приведені в повну боєготовність. За повідомленням агентства ІРНА, в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод з виробництва моторних масел.

Також повідомлялося, що безпілотниками були атаковані військовий склад в центральній провінції Ісфахан та центр з виробництва боєприпасів. Близькосхідні джерела повідомляли, що Ізраїль почав проти Ірану військову операцію. Однак офіційно ані уряд Ізраїлю, ані військові такі заяви не робили.

29 січня 2023 року речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що атаки на стратегічні об'єкти в Ірані є наслідком політики цієї держави, яка підтримує тероризм.

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