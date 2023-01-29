У Повітряних силах сподіваються, що Іран після цього змінить свій політичний вектор на більш цивілізований.

Сьогоднішні нічні атаки на стратегічні об'єкти в Ірані є наслідком політики цієї держави, яка підтримує тероризм. В Україні сподіваються, що надалі Тегеран змінить свою політику.

"Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини", - заявив в ефірі інформаційного марафону повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, Москва все ще сподівається отримати від Тегерану озброєння, якого їй не вистачає.

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"Ми знаємо, що Росія все ж хоче отримати у них те озброєння, яке у них в дефіциті, - це балістичні ракети, а також ударні безпілотники, як Shahed та інші. Іран зрозуміло, що хоче від Росії. Плюс Росія і літакі їм обіцяла і так далі. Іран теж має певних ворогів в регіоні. Тому будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", - підкреслив військовий.

Вибухи в містах Ірану - що відомо

У ніч на 29 січня стало відомо, що в Ірані прогриміли вибухи на стратегічних об'єктах, ВПС приведені в повну боєготовність. За повідомленням агентства ІРНА, в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод з виробництва моторних масел.

Також повідомляється, що атаці безпілотників піддалися військовий склад в центральній провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів. Близькосхідні джерела повідомляють, що Ізраїль почав проти Ірану військову операцію. Однак офіційно ні уряд Ізраїлю, ні військові такі заяви не робили.

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