В Ірані прогримів вибух в одному з центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. Інцидент стався в місті Ісфахан.
Як повідомляє Reuters, на військовому заводі в центральному місті Ісфахан Ірану було чути гучний вибух.
"Вибух стався в одному з центрів з виробництва боєприпасів Міноборони, згідно із заявою заступника глави мухафази Ісфахан з політичних питань і безпеки, постраждалих немає", – зазначає Іранський Державний мовник IRIB.
За непідтвердженими даними, детонація сталася після атаки безпілотників.
Ситуація в Ірані: останні новини
27 січня озброєна людина напала на посольство Азербайджану в Ірані. В результаті інциденту загинув співробітник охорони дипломатичної місії, а ще двоє отримали поранення.
Азербайджанський журналіст натякнув на причетність влади Ірану до інциденту. Мубаріз Асланов зазначив, що Тегерану не сподобалася деокупація частини території в 2020 році.
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