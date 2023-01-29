За непідтвердженими даними, детонація сталася після атаки безпілотників.

В Ірані прогримів вибух в одному з центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. Інцидент стався в місті Ісфахан.

Як повідомляє Reuters, на військовому заводі в центральному місті Ісфахан Ірану було чути гучний вибух.

"Вибух стався в одному з центрів з виробництва боєприпасів Міноборони, згідно із заявою заступника глави мухафази Ісфахан з політичних питань і безпеки, постраждалих немає", – зазначає Іранський Державний мовник IRIB.

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За непідтвердженими даними, детонація сталася після атаки безпілотників.

Ситуація в Ірані: останні новини

27 січня озброєна людина напала на посольство Азербайджану в Ірані. В результаті інциденту загинув співробітник охорони дипломатичної місії, а ще двоє отримали поранення.

Азербайджанський журналіст натякнув на причетність влади Ірану до інциденту. Мубаріз Асланов зазначив, що Тегерану не сподобалася деокупація частини території в 2020 році.

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