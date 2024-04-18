IRIS-T Україні: віце-канцлер Німеччини анонсував нову ППО

Роберт Хабек сьогодні у Києві. BILD процитував чиновника в обіцянці про нові ППО.

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек сьогодні у Києві: на честь візиту чиновник повідомив про плани підтримати ЗСУ додатковою ППО IRIS-T. Три таких вже передали Україні, нагадав він Bild.

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