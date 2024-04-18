Хабек анонсував ще одну систему IRIS-T Україні / Колаж УНІАН, фото скріншот, фото wikipedia.org

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек сьогодні у Києві: на честь візиту чиновник повідомив про плани підтримати ЗСУ додатковою ППО IRIS-T.  Три таких вже передали Україні, нагадав він Bild. 