Роберт Хабек закликав правлячу коаліцію припинити суперечки про Україну.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав опозиціонерів ідеї передати Україні німецькі ракети Taurus замислитися над тим, чи сидить Путін склавши руки, поки світ лається.

В інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) урядовець заявив, що правляча коаліція має припинити суперечки щодо допомоги Україні, адже кожен, хто ставить під загрозу світову безпеку - це другий Путін.

"Ми не повинні підозрювати один одного в тому, що ставимо під загрозу мир. Той, хто ставить світ під загрозу, - це Путін... Загиблі в цій війні - ці загиблі на руках Путіна. Ніхто не повинен наживатися на цій ситуації, і ми не повинні звинувачувати один одного в цьому бажанні", - сказав Хабек.

За словами міністра, мета Путіна полягає не тільки в окупації України як доповнення до "імперіалістичної великої Російської імперії". Правитель РФ також прагне дестабілізувати ліберальну демократію у світі. "Якщо Путіна не зупинити, він сам не зупиниться", - вважає Хабек.

Чиновник також згадав про необхідність більше інвестувати у виробничі потужності з випуску боєприпасів. "Для того, щоб виробляти дуже великі обсяги, необхідно було від самого початку дати гарантії закупівель на десять років, які потім також мали бути включені в державне фінансове планування. Цього не сталося", - пояснив він проблему Заходу зі снарядами.

За його словами, зараз Німеччина перебуває не тільки у фазі зовнішньої загрози. Соціальні реформи також необхідні для утримання позиції суспільства. У цьому контексті чиновник розкритикував ідею скоротити соціальні витрати, щоб домогтися необхідного збільшення витрат на оборону.

Раніше з такою пропозицією в Бундестазі виступав міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Польща звинуватила Німеччину через Taurus

Зазначимо, офіційний Київ давно подав запит Німеччині про ракети Taurus, однак Бундестаг зволікає з наданням далекобійної зброї. Дискусії про ці ракети українці чують не перший місяць.

Днями глава МЗС Польщі Радослав Сікорський акцентував, що ЗСУ серйозно допомогли б Taurus. Ця ракета може стріляти на 500 кілометрів і матиме "значний вплив на здатність України захистити себе", говорив чиновник. Водночас Сікорський дорікнув Німеччині в нерішучості. Він вважає, що країна не повинна довго думати, адже Taurus здатні відсунути РФ далеко по лінії фронту.

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