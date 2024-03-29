Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав опозиціонерів ідеї передати Україні німецькі ракети Taurus замислитися над тим, чи сидить Путін склавши руки, поки світ лається.
В інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) урядовець заявив, що правляча коаліція має припинити суперечки щодо допомоги Україні, адже кожен, хто ставить під загрозу світову безпеку - це другий Путін.
"Ми не повинні підозрювати один одного в тому, що ставимо під загрозу мир. Той, хто ставить світ під загрозу, - це Путін... Загиблі в цій війні - ці загиблі на руках Путіна. Ніхто не повинен наживатися на цій ситуації, і ми не повинні звинувачувати один одного в цьому бажанні", - сказав Хабек.
За словами міністра, мета Путіна полягає не тільки в окупації України як доповнення до "імперіалістичної великої Російської імперії". Правитель РФ також прагне дестабілізувати ліберальну демократію у світі. "Якщо Путіна не зупинити, він сам не зупиниться", - вважає Хабек.
Чиновник також згадав про необхідність більше інвестувати у виробничі потужності з випуску боєприпасів. "Для того, щоб виробляти дуже великі обсяги, необхідно було від самого початку дати гарантії закупівель на десять років, які потім також мали бути включені в державне фінансове планування. Цього не сталося", - пояснив він проблему Заходу зі снарядами.
За його словами, зараз Німеччина перебуває не тільки у фазі зовнішньої загрози. Соціальні реформи також необхідні для утримання позиції суспільства. У цьому контексті чиновник розкритикував ідею скоротити соціальні витрати, щоб домогтися необхідного збільшення витрат на оборону.
Раніше з такою пропозицією в Бундестазі виступав міністр фінансів Крістіан Лінднер.
Польща звинуватила Німеччину через Taurus
Зазначимо, офіційний Київ давно подав запит Німеччині про ракети Taurus, однак Бундестаг зволікає з наданням далекобійної зброї. Дискусії про ці ракети українці чують не перший місяць.
Днями глава МЗС Польщі Радослав Сікорський акцентував, що ЗСУ серйозно допомогли б Taurus. Ця ракета може стріляти на 500 кілометрів і матиме "значний вплив на здатність України захистити себе", говорив чиновник. Водночас Сікорський дорікнув Німеччині в нерішучості. Він вважає, що країна не повинна довго думати, адже Taurus здатні відсунути РФ далеко по лінії фронту.