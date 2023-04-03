Свій приїзд чиновник офіційно не анонсував.

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у понеділок, 3 квітня, прибув з візитом в Україну.

За даними видання Spiegel, чиновника у поїздці супроводжує невелика делегація, що складається з представників німецького бізнесу.

Мета візиту міністра - обговорення питань про відновлення України, а також про розвиток співпраці в галузі енергетики.

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За словами Хабека, його візит повинен стати сигналом про те, що Німеччина вірить в перемогу та відновлення нашої країни, і готова в цьому допомогти.

Також він зазначив, що в інтересах Європи не тільки підтримати Україну, а й зробити її економічно сильним партнером у майбутньому.

Роберт Хабек запропонував новий механізм санкцій проти РФ

Нагадаємо, що в лютому 2023 року міністр економіки та віце-канцлер ФРН Роберт Хабек запропонував новий механізм блокування лазівок, якими користується РФ для обходу західних санкцій.

Зокрема, йдеться про імпорт товарів, які країна-агресор продовжує закуповувати у ряду держав, попри війну в Україні.

За словами Хабека, уряд ФРН готовий розглянути ідею про введення кримінального покарання проти компаній, які порушують заборону. Він анонсував, що новий обмежувач можуть ввести в рамках 11 пакету санкцій проти РФ.

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