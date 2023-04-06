Російське вторгнення в Україну шокувало ірландське суспільство.

Ірландія може відмовитися від свого нейтрального статусу, якого вона дотримувалася з часів здобуття незалежності в 1922 році. Все через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як розповів міністр закордонних справ Ірландії Міхол Мартін, у червні у кількох містах Ірландії відбудеться великий чотириденний форум, присвячений питанням міжнародної політики та безпеки. На ньому будуть обговорювати зокрема зовнішньополітичні виклики, що стоять перед Ірландією у зв'язку з російською агресією проти України.

"Ми стали свідками кричущого і грубого нехтування міжнародним правом з боку Росії. Прихильність Ірландії міжнародному порядку, заснованому на правилах, і наша традиційна політика військового нейтралітету не звільняють нас від необхідності реагувати на цю нову реальність", – заявив він.

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В рамках форуму будуть обговорювати в тому числі питання можливої відмови Ірландії від нейтрального статусу. Однак, за словами Мартіна, форум присвячений не тільки "бінарному питанню про нейтралітет", але також вивченню "широкого спектру" питань.

Зокрема Ірландія може переглянути принцип "потрійного блокування", що є частиною політики нейтралітету. Це конституційне правило, згідно з яким участь країни в будь-яких міжнародних акціях має бути схвалена парламентом, урядом і президентом.

Реакція Ірландії на війну в Україні

На другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ірландія скасувала візовий режим для громадян України, щоб прийняти біженців. Влада країни заявила, що шокована нападом.

Ірландія також виступила на підтримку членства України в Європейському Союзі. Як частина цієї співдружності, країна приєдналася до всіх загальноєвропейських санкцій проти Росії.

У листопаді парламент Ірландії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

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