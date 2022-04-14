В Ірландії відстоюватимуть позицію, аби Україна якомога скоріше приєдналася до ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Ірландія підтримує повноцінне членство України в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ та оборони Ірландії Саймоном Ковені в Києві.

"Мені було надзвичайно приємно і важливо почути сьогодні від Саймона, що Ірландія підтримує повноцінне членство України в Європейському Союзі. Ця підтримка є рішучою, дієвою і Ірландія працюватиме над тим, щоб це сталося якнайшвидше", - наголосив Кулеба.

Своєю чергою, Ковені висловив переконання, що Україна мріяла про зовсім інше майбутнє, яке ґрунтується на демократії, різноманітті, стабільності та економічних можливостях.

"Ми віримо, що усе це можна здобути через повне членство в ЄС. І ми рішуче відстоюватимемо те, аби ваша подорож до членства в ЄС сталася якомога скоріше", - заявив Ковені.

Крім того, дипломат запевнив, що Ірландія підтримує ембарго на російську нафту.

"Ми віримо, що повинні рухати за межі того, що наразі погоджено колективно в ЄС, аби включити ембарго на нафту у шостому пакеті санкцій", - наголосив Ковені.

Своєю чергою, Кулеба сказав, що сьогодні обговорив з Ковені як зупинити війну в Україні.

"І тут ми маємо в Ірландії надійного партнера. Ми говорили про наступні санкції Європейського Союзу проти Росії і домовилися, що Ірландія буде активно працювати, скажімо так, з країнами, які ще трохи скептично налаштовані щодо необхідності запровадження нафтового ембарго проти Росії", - сказав Кулеба.

Як раніше повідомляв УНІАН, після початку повномасштабної війни Росії проти України в міністерстві юстиції Ірландії оголосили про скасування візового режиму для українців.

6 квітня прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство в Євросоюзі та продовжить це робити. При цьому він зазначив, що демократичним правом України та українського народу є рішення про свою політичну орієнтацію.

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