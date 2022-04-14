Раніше Ірландія скасувала візові вимоги для українців.

Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені повідомив, що в Ірландію прибули 23 тис. українських громадян, які втекли від війни Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ковені сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

"З початком цієї війни ми скасували візові обмеження для українців, які прибувають в Ірландію. І це сталося через те, що ми визнали, що імовірно побачимо десятки тисяч українців, які рятуватимуться від конфлікту і війни, прибуватимуть у пошуках притулку у нашу країну", - заявив Ковені.

"Наразі більше 23 тисяч українців прибули і ми робимо все, що можемо, аби зробити наш дім вашим домом", - додав Ковені.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.

Станом на 30 березня за підрахунками ООН кількість біженців з України перевищила 4 млн осіб, з них приблизно 2 млн - діти. Це близько 10% всього населення України.

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