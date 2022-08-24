Великі політичні умови для членства України в Євросоюзі виконані, зазначив дипломат.

Для України юридично наступним кроком на шляху до євроінтеграції є початок переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Перед цим Єврокомісія має оцінити прогрес Києва у роботі над реформами, розповів естонський дипломат, очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю "Європейській правді".

"Зараз в України – статус кандидата. Юридично наступний крок – це початок переговорів про вступ", – зазначив він.

Посол Євросоюзу додав, що бачить сильне прагнення керівництва України досягти прогресу на євроінтеграційному шляху. Дипломат додав, що в ЄС роботу Києва мають оцінити наступного року.

"Як ви знаєте, всі європейські держави можуть приєднатися до ЄС, якщо вони виконують критерії – якщо вони є дієвими демократіями, ринковими економіками і якщо мають здатність втілити законодавство ЄС, все без винятків. Єврокомісія у своєму висновку щодо української заявки на членство чітко відповіла, що загалом великі політичні умови для вашого членства виконані", – сказав дипломат.

Євроінтеграція України - що треба знати

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в ЕС. Вже 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Новий статус України офіційно запускає процес набуття державою членства в Євросоюзі, відкриває для нашої країни участь у програмах та ініціативах ЄС, а також започатковує умови для наближення українців до європейського рівня життя.

23 серпня прем'єр Денис Шмигаль сказав, що Україна планує повністю бути готова до вступу в Євросоюз до кінця 2024 року.

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