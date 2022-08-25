Незабаром з'явиться заява МЗС з цього приводу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що розчарований словами Папи Римського Франциска про вбивство доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Як сказав Кулеба, в МЗС уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і ухвалили рішення запросити апостольського нунція для висловлення розчарування України через слова понтифіка.

"Сьогодні нунцій був в МЗС. Незабаром з'явиться заява МЗС з цього приводу", - сказав Кулеба.

"Сам по собі виклик і запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить сам за себе", - наголосив Кулеба.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Франциск звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених.

При цьому, він сказав, що вбита у Москві донька російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дар'я Дугіна стала жертвою війни.

"Думаю про велику жорстокість, про багатьох невинних, які платять за божевілля, божевілля, божевілля усіх сторін, бо війна – це божевілля, і ніхто на війні не може сказати: "Ні, я не божевільний". Божевілля війни… Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаймося над цією дійсністю та скажімо одні одним: війна – це божевілля. А ті, хто заробляє на війні і через торгівлю зброєю – це злочинці, що вбивають людство", - заявив Франциск.