Багато критиків Шольца сумніваються, чи зможе Німеччина взяти на себе лідируючу роль у питанні війни в Україні, якщо Трамп справді повернеться в Білий дім.

У МЗС Німеччини дипломати поспіхом готуються до повернення Дональда Трампа до Білого дому - події, яка може мати незліченні наслідки для Німеччини та її місця у світі, пише Financial Times.

Занепокоєння посилилося минулого тижня, коли Трамп обрав своїм кандидатом Джей Ді Венса - економічного націоналіста, який із глибоким скептицизмом ставиться до глобалізації, НАТО і підтримки США України.

"Він відчуває таке ж презирство до Німеччини та ЄС, як і Трамп", - каже Нільс Шмід, представник із зовнішньої політики правлячої в Німеччині партії соціал-демократів (СДПН). "Він також більш радикальний, ніж Трамп, у своєму бажанні призупинити всю подальшу військову допомогу США Україні".

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"Нам знадобляться роки, щоб пристосуватися до цього, шляхом переозброєння, переоснащення наших армій", - сказав виданню один високопоставлений німецький чиновник. "І є ризик, що тим часом ми станемо більш уразливими для російської дестабілізації".

Вся річ у тім, що Трамп погрожує запровадити 10-відсоткові податки на весь імпорт. Це може завдати величезної шкоди Німеччині, адже її економіка орієнтована на експорт.

Як пише видання, Німеччина стає все більш самотньою. На сході вона стикається з експансіоністською Росією, яка може атакувати країну-члена НАТО протягом десятиліття. А її західний сусід і найближчий союзник Франція загрузла в політичній невизначеності після дострокових виборів і зависання парламенту, що послабило президента Еммануеля Макрона.

На думку Крістофа Хойсгена, радника із зовнішньої політики колишньої канцлерки Ангели Меркель, Німеччина ризикує опинитися в пастці "приреченого паралічу", з якого їй доведеться вибиратися.

Видання нагадало, що під час першого президентського терміну Трампа Німеччина була однією з його улюблених "боксерських груш". Наприклад, під час візиту Ангели Меркель до Вашингтона, Трамп сказав їй: "Ангело, ти приголомшлива, але ти винна мені трильйон доларів".

Трамп у свій перший термін запровадив каральні мита на імпорт сталі та алюмінію в ЄС, а також пригрозив введенням додаткових тарифів на імпорт автомобілів. Цей крок означав би катастрофу для німецької автомобільної промисловості.

Німецькі консерватори заявляють, що уряд Шольца робить хорошу роботу зі встановлення контакту з американськими республіканцями. "Але вони роблять це досить сором'язливо. У мене склалося враження, що ніхто з них насправді не хоче, щоб його (Шольца - УНІАН) бачили разом із республіканцями", - заявив член парламенту і колишній міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан.

Багато критиків Шольца також сумніваються, чи зможе Німеччина перебрати на себе лідируючу роль в Україні, якщо Трамп справді повернеться в Білий дім. Деякі союзники розчаровані ухиляннями Шольца з приводу поставок зброї Києву і його відмовою надати винищувачі або крилаті ракети "Таурус".

"Я думаю, що Німеччина зазнала невдачі, вона не змогла реалізувати свій потенціал. Хоча вона поступово стала другим за величиною постачальником військової допомоги Україні, її підхід часто був реактивним. Ви бачили це з поставками зброї в Україну - Німеччина зазвичай говорила "ні", а потім передумувала", - прокоментував німецький дипломат Крістоф Хойсген.

Тим часом, як зазначає Financial Times, за останні кілька років Німеччина спробувала вирішити багато проблем, за які її критикував Трамп. Наприклад, після вторгнення Путіна в Україну 2022 року імпорт російського газу зійшов нанівець, і країна швидко знайшла заміну, включно з величезними обсягами скрапленого природного газу зі США. Німеччина також адаптувала свою політику щодо Китаю, яку офіційні особи США довгий час висміювали як надто довірливу і наївну.

Вибори президента у США - подробиці

На початку листопада поточного року в США мають відбутися президентські вибори.

Наприкінці червня відбулися дебати Джо Байдена і республіканця Дональда Трампа. На думку багатьох аналітиків, Байден провалив дебати. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що багато впливових демократів просили Байдена знятися з виборів.

21 липня Джо Байден заявив, що знімає свою кандидатуру з майбутніх виборів.

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