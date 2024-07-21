Республіканець також жорстко критикує Камалу Гарріс.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку.

Він прокоментував рішення президента вийти з перегонів у мікроблозі X. "Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 мільйонів американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена "партія демократії" довела прямо протилежне", - написав Джонсон.

Республіканець назвав Камалу Гарріс співвласницею "катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена", зазначивши, що її балотування не покращить перспективи демократів.

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"Незалежно від хаосу в нинішньому Білому домі, нашим супротивникам по всьому світу слід нагадати, що Конгрес США, американські військові та американський народ повністю готові і віддані справі захисту наших інтересів як вдома, так і за кордоном. Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може бути президентом. Він повинен негайно піти у відставку. 5 листопада не може настати досить скоро", - додав він.

Байден вийшов з перегонів

Нагадаємо, сьогодні ввечері американський лідер опублікував заяву про те, що в інтересах його партії та країни не буде балотуватися на новий строк. Він висловив підтримку кандидатури своєї віце-президентки Камали Гарріс.

Дональд Трамп заявив, що перемогти Гарріс йому буде ще легше, а також звинуватив оточення Байдена в тому, що вони знали про його "нездатність бути президентом".

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