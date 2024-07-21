Але він залишиться президентом до кінця поточної каденції.

Чинний президент США Джозеф Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів, які відбудуться в листопаді цього року. Відповідне звернення до американців він опублікував на платформі Х.

"Співвітчизники, за останні три з половиною роки ми як нація досягли великого прогресу", - заявив він.

Байден перерахував основні успіхи своєї адміністрації за неповні 4 роки, жодного разу не згадавши при цьому допомогу Україні.

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"Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії і країни піти у відставку і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків президента на термін, що залишився", - заявив він.

Байден пообіцяв більш детально викласти своє рішення вже наступного тижня.

Вибори президента США: останні новини

Як писав УНІАН, раніше кандидат у віцепрезиденти США, висунутий Трампом, - Джей Ді Венс - натякнув, що в разі зняття Байдена з виборів республіканці вимагатимуть його дострокової відставки і з поста президента.

"Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він повинен далі залишатися президентом?" - заявив Ді Венс у соцмережі Х.

Також ми розповідали, що найімовірнішим кандидатом на заміну Байдену в президентських перегонах є його віцепрезидентка Камала Гарріс. Експерти вважають її ризикованим, але перспективним варіантом.

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