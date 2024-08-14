Нове поселення площею 60 гектарів під назвою Нахал Хелец стане частиною поселенського кластеру Гуш-Еціон.

Ізраїль опублікував плани одного зі своїх пропонованих нових поселень на окупованому Західному березі, заявив у середу міністр фінансів Бецалель Смотрич.

Як пише Reuters, у такий спосіб він підвищив ставки за день до запланованих нових мирних перемовин у секторі Газа, які вважаються життєво важливими для запобігання регіональній війні.

Міністр вкрай правих поглядів заявив, що цей крок став відповіддю на дії палестинського керівництва Західного берега і країн, які визнали палестинську державу.

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"Жодне антиізраїльське або антисіоністське рішення не зупинить розвиток поселення. Ми продовжимо боротися проти небезпечної ідеї палестинської держави. Це місія мого життя", - сказав Смотрич.

Більшість держав-членів Організації Об'єднаних Націй вважають, що поселення, побудовані на Західному березі та інших територіях, захоплених Ізраїлем у війні на Близькому Сході 1967 року, є незаконними відповідно до міжнародного права. Ізраїль оскаржує це, посилаючись на історичні та біблійні зв'язки єврейського народу з цією землею.

Ізраїль оголосив у червні, що збирається легалізувати п'ять форпостів на Західному березі, створити три нові поселення і захопити величезні ділянки землі, де палестинці прагнуть створити незалежну державу, що ще більше розпалює гнів палестинців.

Палестинська адміністрація, яка здійснює обмежену владу над Західним берегом під ізраїльською військовою окупацією, повторила, що будівництво поселень і знесення будинків палестинців являють собою етнічну чистку, звинувачення, яке Ізраїль заперечує.

Нове поселення площею 60 гектарів під назвою Нахал Хелец стане частиною поселенського кластера Гуш-Еціон і з'єднає регіон із прилеглим Єрусалимом, сказав Смотрич, який очолює партію прихильників поселенців і сам є поселенцем.

Ізраїльська неурядова організація Peace Now заявила: "Смотрич продовжує просувати фактичну анексію, ігноруючи Конвенцію ЮНЕСКО, яку підписав Ізраїль, і ми всі заплатимо за це ціну".

Ситуація на Близькому Сході

У травні Іспанія, Ірландія і Норвегія приєдналися до більшості держав ООН, які визнали палестинську державу, розглядаючи створення такої держави поруч з Ізраїлем як єдиний спосіб забезпечити міцний мир між Ізраїлем і палестинцями.

Ізраїль розкритикував їхні дії як підтримку ХАМАС, войовничого угруповання, що контролює Газу, і засудив Палестинську адміністрацію за підтримку міжнародної справи, що звинувачує її в геноциді, звинувачення, яке Ізраїль рішуче заперечує.

Війна в секторі Газа загрожує перерости в регіональний конфлікт за участю Ірану і його довірених осіб, включно з Хезболлою в Лівані. Ізраїль готується до серйозних атак з боку Ірану і Хезболли після вбивства високопоставленого командира Хезболли в Бейруті і політичного лідера ХАМАС у Тегерані.

Новий раунд міжнародних переговорів, спрямованих на припинення 10-місячної війни між Ізраїлем і ХАМАС і звільнення ізраїльських заручників, яких утримують у секторі Газа, має відбутися в Катарі в четвер, хоча ХАМАС заявив, що не буде присутнім.

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