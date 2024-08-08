Відомо, що останнім часом на ізраїльсько-ліванському кордоні загострюються сутички між країнами.

Офіційні особи Сирії поділилися новим попередженням Ізраїлю через загострення регіональної напруженості, яке було частково викликаного смертоносним ударом по окупованій території, на яку претендують обидві країни, пише Newsweek.

"Атака, в результаті якої загинули десятки дітей і підлітків, сталася наприкінці минулого місяця в місті Мадждал-Шамс, де більшість населення складають араби-друзи, в тій частині Голанських висот, яка перебуває під контролем Ізраїлю з 1967 року, але залишається міжнародно визнаною частиною Сирії. Ізраїль поклав відповідальність за удар на ліванський рух "Хезболла" і відповів минулого тижня вбивством у південному Бейруті високопоставленого військового угруповання Фуада Шукра, за повідомленнями, разом з двома дітьми", - нагадали у матеріалі.

Водночас у Хезболлі заперечили відповідальність за напад у Маджаль-Шамс та пообіцяли помститися за вбивство Шукра, яке сталося через загострення сутичок на ізраїльсько-ліванському кордоні та війни, яка точиться між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС у секторі Гази.

Відео дня

У заяві, яку отримало видання Newsweek, місія Сирії при ООН повідомила, що країна "категорично відкидає ізраїльські звинувачення щодо інциденту в Мадждаль-Шамсі" і захищає позицію "Хезболли", члена пов'язаної з Іраном "Осі Опору", яка підтримує ХАМАС у 10-місячній війні в Газі.

"Сирійська Арабська Республіка засуджує огидний злочин, що стався в сирійському місті Мадждал-Шамс, який призвів до мученицької смерті дванадцяти сирійських дітей і поранення інших, і підтверджує відповідальність ізраїльської окупації за цей гріховний напад, який ізраїльська окупаційна влада використовувала для неправдивих звинувачень інших сторін і пошуку приводів для продовження своїх нападів на країни регіону", - йдеться у повідомленні сирійської місії.

Також через погрози помсти з боку Ірану через вбивство голови політбюро Хамасу Ісмаїла Ханії в Тегерані менш ніж через день після смерті Шукра, сирійська місія попередила, що "ізраїльська окупаційна влада несе повну відповідальність за будь-яку ескалацію в регіоні та її наслідки".

Водночас сирійське представництво розкритикувало Вашингтон у заяві, переданій Newsweek, наголошуючи, що "окуповані сирійські арабські Голани були, є і залишатимуться сирійською територією, що підтверджується всіма відповідними резолюціями Організації Об'єднаних Націй, зокрема, Резолюцією 497 від 1981 року", яка заперечує визнання суверенітету Ізраїлю над спірним регіоном.

"Сирія підкреслює, що населення Голан є сирійськими арабськими громадянами, які були, є і залишатимуться невід'ємною частиною сирійського народу, і вони залишаються відданими своїй приналежності до своєї батьківщини Сирії і своїй національній ідентичності, і вони відкидають ізраїльську окупацію і з нетерпінням чекають її закінчення і припинення злочинної практики проти них", - йдеться у сирійській місії.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше видання Politico написало, що Іран може змінити свої плани щодо обстрілу Ізраїля, оскільки адміністрація США намагається уникнути ескалації кофлікту на Близькому Сході.

"Останніми днями адміністрація Байдена працює дипломатичними каналами, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль. За словами двох високопоставлених американських чиновників, вони попередили Іран, що масований удар тільки посилить напруженість і створить ризик прямої конфронтації між двома країнами", - йдеться у матеріалі видання.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки незадоволені тим, що Ізраїль не попередив країну про операцію щодо вбивства лідера угрупування ХАМАС Ісмаїла Ханії. За даними американських ЗМІ, чиновники адміністрації Джо Байдена були розлючені рішенням про ліквідацію Ханії. У Білому домі висловили побоювання, що це може перекреслити місяці ретельних переговорів про перемир'я в секторі Гази.

Вас також можуть зацікавити новини: