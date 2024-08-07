Вбивство ватажка ХАМАС: США розлючені що Ізраїль не попередив про операцію завчасно

У Білому домі побоювались, що це може перекреслити місяці ретельних переговорів про перемир'я в Секторі Гази.

Відразу після вбивства лідера угрупування ХАМАС Ісмаїла Ханії Ізраїль повідомив США, що саме він стоїть за цим.

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваного американського посадовця. Зазначається, що чиновники адміністрації Джо Байдена були розлючені рішенням про ліквідацію Ханії. У Білому домі побоювались, що це може перекреслити місяці ретельних переговорів про перемир'я в Секторі Гази.

Американські посадовці також обурені тим, що Ізраїль не поінформував їх перед початком інших операцій зі знищенням іранських командирів або терористів "Хезболли".

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Один з ізраїльських співрозмовників видання на умовах анонімності розповів, що телефонна розмова між прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і президентом США Джо Байденом минулого тижня була "напруженою".

"Проте немає жодних ознак того, що Байден готовий чинити значний тиск на Ізраїль, щоб спробувати стримати його дії, наприклад, обмежити військову допомогу", – зазначають джерела.

Убивство Ісмаїла Ханії - що відомо

Лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію було вбито у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Як пише саудівське видання Al Hadath, приватну резиденцію Ханії вразили керованою ракетою. Практично відразу після цього з'явилися повідомлення, що за атакою стоїть Ізраїль.

CNN із посиланням на свої джерела повідомляло, що Ханія загинув від бомби, яку було закладено близько двох місяців тому в гостьовому будинку, де він зупинився.

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