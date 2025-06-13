Також не будуть надаватися консульські послуги.

Держава Ізраїль припинить роботу дипломатичних установ у всьому світі. Про це сказано на сайті Посольства Держави Ізраїль в Україні.

"З огляду на останні події, ізраїльські місії в усьому світі будуть закриті, і консульські послуги не будуть надаватися", - йдеться у повідомленні.

Також ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, рекомендується не показувати єврейські або ізраїльські символи у публічних місцях, утримуватися від публікацій у соціальних мережах про місце знаходження або про плани подорожей, уникати відвідування великих зібрань або подій, пов'язаних з ізраїльськими або єврейськими спільнотами, взаємодіяти з місцевими органами безпеки та одразу дотримуватися їх інструкцій на випадок появи ворожої активності, а також виявляти особливу пильність у громадських місцях.

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Ізраїль атакував Іран

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по різних ядерних і військових об'єктах на території Ірану. Від атаки загинуло багато військових керівників Ірану високого рангу.

Іран пообіцяв нищівну відповідь за цю атаку Ізраїля.

МЗС України рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль, Ісламської Республіки Іран, Йорданського Хашимітського Королівства, Республіки Ірак, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки до стабілізації ситуації.

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