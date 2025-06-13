Українцям радять зачекати до стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Міністерство закордонних справ України радить українцям не подорожувати до шести країн Близького Сходу після атаки Ізраїлю на ядерні і військові об'єкти в Ірані. Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході.

"МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль, Ісламської Республіки Іран, Йорданського Хашимітського Королівства, Республіки Ірак, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки до стабілізації ситуації", - наголошується у заяві.

Водночас, усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендується зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

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"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88 , адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua", - сказано у заяві.

Як відзначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці.

"Однак не слід забувати, що Іран постачає зброю Росії", - наголосив Сибіга.

Атака Ізраїлю на Іран - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Армія оборони Ізраїля у ніч на 13 червня завдала ударів по десяткам військових об'єктів у різних районах Ірану. Атаки зазнали ядерні об'єкти та інші військові об'єкти. В Ізраїлі пояснили, що розпочали операцію через те, що Іран прискорює розробку ядерної зброї та має вже достатню кількість збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб лише за кілька днів.

Пізніше ізраїльські військові уточнили, що в результаті атаки вбитий колишній глава ядерного відомства Ірану Ферейдун Аббасі та вчений-атомник Мехді Тегеранчі, а також вчений-атомник Абдолрахім Мінучехр.

Як заявили в Ірані, іранські військові дадуть нищівну відповідь виконавцям, натхненникам і прихильникам атаки з Ізраїля.

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