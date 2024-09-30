Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану найближчими днями, - WSJ

За словами колишнього військового ЦАХАЛу, вторгнення у Ліван є "неминучим".

Ізраїльський спецназ здійснює рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані в межах підготовки до можливого наземного вторгнення. Ймовірно, наземна атака відбудеться вже цього тижня.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела, під час операцій бійці проникають у тунелі "Хезболли", уздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди тривають протягом кількох місяців.

Джерела зазначають, що ці дії є частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном, але терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США. Втім, точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, як і те, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи включатиме операція серію великих рейдів.

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Водночас колишній високопоставлений ізраїльський військовий Амір Авіві назвав наземне вторгнення "неминуче", а нинішні рейди є частиною підготовчих дій. За його словами, ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.

Загострення на Близькому Сході - що відомо

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила про вбивство одного із засновників "Хезболли" під час авіаудару по підземному штабу угруповання у Бейруті.

Насралла очолив "Хезболлу" ще у 1992 році, після смерті його попередника Аббаса Мусаві - він також загинув під час ракетного удару.

Ізраїльський експерт з безпеки Дан Шуфтан з університету Хайфи пояснив, що вбивство ватажка "Хезболли" Хасана Насралли має значення для всього світу. Насамперед тому, що його загибель позбавить ісламістів об'єднуючої фігури, а Іран - найважливішого інструменту його політики у регіоні.

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