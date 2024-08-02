США готуються, що Іран атакує Ізраїль найближчим часом, - Axios

Ймовірно, атаку здійснять із залученням ліванського угрупування "Хезболла".

Білий дім переконий, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані на початку цього тижня.

Як пише Axios з посиланням на трьох неназваних американських чиновників, очікується, що будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більш масштабною. До цієї операції може приєднатися "Хезболла". Лідер ліванського угрупування Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на операцію з ліквідації Ханії.

Видання зазнача, що адміністрація Байдена занепокоєна ситуацією. У Білому домі побоюються, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки. Вбивство Ханії відбулось в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

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Напад у квітні був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об'єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал. Кілька арабських країн, включаючи Йорданію і Саудівську Аравію, або допомогли збити іранські та хуситські безпілотники, або дозволили США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.

У середу розвідка США отримала чіткі сигнали про те, що Іран збирається вдатися до заходів у відповідь на ліквідацію Ханії. Двоє інших американських чиновників заявили, що іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію і підготовку нападу на Ізраїль.

Інший американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки. Вона включає в себе американські військові активи в Перській затоці, Східному Середземномор'ї і Червоному морі.

"Ми очікуємо кілька важких днів", - сказав чиновник.

Натомість ізраїльська розвідка очікує, що Іран здійснить широкомасштабну ракетну атаку на Ізраїль, розкрило джерело. Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив на прес-брифінгу в четвер, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.

На тлі напруження в регіоні кілька американських і міжнародних авіакомпаній, в тому числі United, Delta, Lufthansa і Swiss, оголосили, що призупиняють польоти в Ізраїль і з нього.

Вбивство Ісмаїла Ханії - що відомо

Лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Як пише саудівське видання Al Hadath, приватну резиденцію Ханії уразили керованою ракетою. Практично одразу після цього з'явились повідомлення, що за атакою стоїть Ізраїль.

Смерть політичного лідера ХАМАС викликала у експертів побоювання щодо початку ірано-ізраїльської війни. Зазначимо також, що син Ісмаїла Ханії Абдул Салам заявив, що палестинці "будуть боротися, доки не досягнуть свободи".

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