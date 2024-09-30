За даними журналістів, літаки скинули шість бомб.

Про місцеперебування лідера "Хезболли" Хасана Насралли, вбитого 27 вересня, Ізраїлю повідомив іранський "кріт".

Про це з посиланням на джерело в ліванських органах безпеки пише Le Parisien. Того дня Насралла відвідав похорон загиблого під час авіаудару командира підрозділу безпілотників "Хезболли" Мохаммеда Хусейна Срура. В цей час снащені протибункерними бомбами ізраїльські винищувачі F-35 чекали на нього.

Після похорону генсек організації прибув до своєї штаб-квартири у супроводі іранського командира полку "Аль-Кудс", на зустріч прийшли ще дванадцять командирів.

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"Ізраїльські служби дочекалися, поки всі зберуться в кімнаті, де шиїтське ополчення планує свої військові операції, в надзахищеному підвалі штаб-квартири, перш ніж віддати наказ про бомбардування. Загалом пілоти ЦАХАЛ скинули шість бомб, кожна вагою дві тонни", - пише видання.

Співрозмовник видання називає цю атаку найбільшою з 2006 року - вибух почули у центрі Бейрута, а на місці ударів залишився 30-метровий кратер та самі уламки.

Вбивство Насралли

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила про вбивство одного із засновників "Хезболли" під час авіаудару по підземному штабу угруповання у Бейруті.

Насралла очолив "Хезболлу" ще у 1992 році, після смерті його попередника Аббаса Мусаві - він також загинув під час ракетного удару.

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