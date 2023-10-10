Там заявили, що бойовики пошкодують про момент нападу на Ізраїль і, що сектор Гази ніколи не повернеться до колишнього життя.

Міністерство оборони Ізраїлю прогнозує, що війна з ХАМАС може тривати місяці.

Таку думку висловив Міністр оборони країни Йоав Галант, повідомляє Times of Israel. Він заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на сектор Гази, оскільки зіткнення з бойовиками ХАМАС на півдні країни тривають вже четвертий день.

"Я зняв всі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повномасштабного наступу. ХАМАС хотів змін у секторі Гази, і він зміниться на 180 градусів у порівнянні з тим, що думали терористи. Вони пошкодують про цей момент. Газа ніколи не повернеться до того, що було раніше. Це займе тижні чи місяці. Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, людей, які пережили Голокост, ми знищимо його всією нашою силою і без компромісів", – сказав Галант.

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Він зазначив, що Ізраїль змінить реальність, оскільки заплатив високу ціну.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики Хамасу вторглися на територію Ізраїлю. Напад супроводжувала масована ракетна атака на ізраїльські міста.

Через деякий час ізраїльським військовим вдалося очистити від бойовиків захоплені населені пункти. Після цього світу відкрилися звірства, які вчинили бойовики по відношенню до громадян Ізраїлю.

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