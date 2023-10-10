Напад терористи здійснили в шабат і єврейське свято навмисно – щоб завдати максимальної шкоди.

Терористичне угруповання ХАМАС планувало суботній напад на Ізраїль більше року. День атаки – 7 жовтня – був обраний не випадково.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела ХАМАС у Лівані. Зазначається, що напад терористи здійснили в шабат і єврейське свято навмисно – щоб завдати максимальної шкоди.

"Джерело також повідомило, що якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розширить фронт, це зробить і ХАМАС, і союзники ХАМАС "не залишать ХАМАС у цій битві на самоті", – йдеться у матеріалі.

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Напад ХАМАС на Ізраїль: важливі новини

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Терористи почали вбивати цивільних людей, захоплювати в заручники жінок, дітей та людей похилого віку. Їх вивезли на територію Гази.

Відомо, що на цю мить загиблих у Ізраїлі вже більше тисячі, понад 2,5 тисячі людей перебувають у лікарні – багато хто у важкому стані. Лише на місці проведення музичного фестивалю виявили понад 250 тіл убитих людей. Серед загиблих щонайменше двоє українців – цю інформацію підтвердили в МЗС. Також відомо, що в Ізраїлі загинули мінімум 11 американців.

Старший офіцер Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ітай Веру назвав події в країні навіть не війною – за його словами, ХАМАС влаштував бійню.

Тим часом ізраїльська армія продовжує ліквідовувати терористів – після зачистки нарахували вже 1500 тіл бойовиків. Відомо, що 10 жовтня Армія Ізраїлю відновила контроль над кордоном з сектором Гази, проте певна кількість терористів усе ще переховується в країні. Водночас ЦАХАЛ за ніч завдав ударів по більш ніж 200 об'єктах в секторі Гази.

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