Видання зазначило, що така операція вимагатиме величезних сил і ресурсів з боку Ізраїлю.

Повномасштабне входження Ізраїлю в сектор Гази вимагатиме участі сотень тисяч військових і може відбутися лише після того, як ХАМАС буде поставлений на коліна постійними ізраїльськими авіаударами та тривалою облогою.

Як пише The Telegraph, ця криза, на відміну від 2014 року, пов'язана з найбільшою кількістю заручників в історії Ізраїлю і становить серйозний ризик того, що регіональні вороги країни, такі як "Хезболла" в Лівані, приєднаються до боротьби. До того ж криза може тривати набагато довше, ніж операція 2014 року – не тижні, а потенційно місяці.

Як зазначило видання, ізраїльські військові не розкривають план вторгнення з міркувань безпеки, але ясно, що це завдання вимагатиме колосальних зусиль.

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Якщо припустити, що Ізраїлю необхідно послати десять солдатів на кожного бойовика Хамасу, то для боротьби з приблизно 30-40 тис. бойовиків потрібно від 300 до 400 тис. солдатів. Армія оборони Ізраїлю вже закликала 300 тис. резервістів крім 170 тис. діючих солдатів.

Хоча наземне вторгнення здається найбільш вірогідним варіантом, Ізраїль може поєднати його з десантною атакою із західного узбережжя Гази.

Сухопутні сили можуть бути зібрані на єдиному плацдармі і перекинуті туди, або вони можуть бути розбиті на різні бойові групи для багатопланового наступу, який буде відображати власне вторгнення ХАМАСУ 7 жовтня.

"Хоча Ізраїль пишається наявністю високотехнологічної армії, вторгнення вимагатиме відправки піхоти, щоб розтрощити сили ХАМАСу на землі, а також великої кількості танків", - допустили журналісти видання.

При цьому вони відзначили, що одна з проблем такого підходу полягає в тому, що ізраїльські танки – приблизно 400 одиниць "Меркава Марк 4" і ще близько 900 різних одиниць, що знаходяться на зберіганні – поряд з бронетехнікою, в основному американського виробництва, надзвичайно уразливі в міських умовах.

В таких умовах, як наголошується в матеріалі, легко можна вразити верхню частину вежі танка, де броня найслабша. Аналогічно, каналізаційні системи та комунікаційні тунелі служать прикриттям для бомб, які можуть вибухнути в нижній частині бронетехніки, яка э ще одним слабким місцем.

Крім того, виникає питання про те, чи візьмуть цивільні особи Гази в руки зброю, щоб протистояти вторгненню Ізраїлю, до чого може закликати ХАМАС.

Все це означає, що наступ в місті має вестися піхотою, а танки висуватися вперед тільки для виконання певних завдань – наприклад, для знищення укріплених позицій противника – перш ніж їх швидко відтіснять в тил, подалі від найбільш небезпечних позицій.

Досвід Карабаху, Сирії та України дозволяє припустити, що ці піхотинці будуть оснащені тисячами дронів, щоб виявляти противника і потенційно скидати боєприпаси або безпосередньо нести зброю.

Ізраїль також має напоготові безліч елітних підрозділів і підрозділів спецпризначення. Ці війська можуть використовуватися паралельно з наземним вторгненням для порятунку заручників. Але вони ніколи не стикалися з чимось подібним до нинішньої кризи в Газі, коли щонайменше 100 заручників розкидані в багатоквартирних будинках, тунелях та інших місцях, виступаючи в ролі живого щита.

Журналісти допустили, що якщо Ізраїль має намір рушити в сектор Гази для атак на бойовиків і інфраструктуру ХАМАСу, військовим керівникам, можливо, доведеться переоцінити залежність ЦАХАЛу від технологій.

Водночас загроза вторгнення "Хезболли" на півночі – у відповідь на будь-який наземний наступ, а також необхідність підтримувати порядок як на півдні, так і на окупованому Західному березі, можуть створити логістичні проблеми. Ізраїль являє собою крихітний масив на Близькому Сході, і комбінований напад з різних напрямків може знищити його оборонні можливості.

"Наземне вторгнення Ізраїлю коштуватиме життів палестинцям та ізраїльтянам. Як показали минулі операції, це посилить гуманітарну кризу в Газі і посилить гнів палестинців і арабів проти Ізраїлю", - сказав Х'ю Ловатт, старший аналітик з Близького Сходу Європейської Ради з міжнародних відносин.

Ловатт додав, що незрозуміло, якою буде перемога Ізраїлю, окрім великої кількості жертв ХАМАСу. Аналітику поки неясно, що буде далі, навіть якщо ізраїльтянам вдасться викорінити ХАМАС.

Він пояснив, що якщо вторгнення було б успішним, то силам безпеки довелося б залишатися на місці протягом багатьох років, щоб дати можливість політичним і соціальним структурам розвиватися і не допустити того, щоб "цей простір з радістю заповнювався людьми зі зброєю".

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованою ракетною атакою на ізраїльські міста. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

У відповідь Ізраїль почав операцію "Залізні мечі" і завдає ударів по об'єктах на території сектора Гази.

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