Терористи стверджують, що страти будуть публічними та зафіксованими та аудіо та відео.

Терористичне угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.

Як повідомляє The Times of Israel, про це заявив представник "Бригад Аль-Кассам" Абу Убайда.

"З цієї години на будь-який напад на наших людей та їхні будинки без попередження ми відповідатимемо стратою цивільних заручників, яку транслюватимемо за допомогою відео та аудіо", - сказав представник ХАМАСу.

Відео дня

ХАМАС стверджує, що Ізраїль не скидає муляжі бомб на дахи будівель перед ударами, щоб попередити цивільних осіб про втечу.

Як пише The Times of Israel з посиланням на високопоставлені ізраїльські джерела, ЦАХАЛ завдаватиме ударів по сектору Газа навіть у випадках, коли це потенційно становитиме загрозу для заручників, які там утримуються.

У випадках, коли надходитиме перевірена інформація про те, що в тій чи іншій будівлі в Газі точно знаходяться заручники, то в таких випадках ізраїльські військові удари не завдаватимуть.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

8 жовтня Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою. ЦАХАЛ оголосила сектор Гази закритою військовою зоною і завдала по ній численних ударів.

9 жовтня головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні, до яких вторглися бойовики.

Крім цього, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази. Припинено поставки продуктів, води, електроенергії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні заявив, що кампанія з розгрому ХАМАС "тільки почалася". Кількість убитих у Газі перевищила 500 осіб.

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