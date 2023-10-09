Відомо, що серед викрадених людей є іноземці.

У ХАМАС заявили, що тримають в заручниках близько 130 ізраїльтян, включаючи високопоставлених армійських чиновників.

Про це заявив високопосадовець ХАМАС Мусса Абу Марзук, пише The Times of Israel. Водночас керівник Палестинського ісламського джихаду Зіяд ан-Нахала заявив, у них в полоні близько 30 громадян Ізраїлю, які повернуться додому, тільки якщо будуть звільнені палестинські в'язні, повідомляє JERUSALEM POST.

Тим часом представник волонтерської групи ZAKA, яка займається пошуком людських останків після терактів та інших катастроф, повідомив, що вони зібрали понад 250 тіл з місця проведення музичного фестивалю на півдні країни.

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За даними армії, кількість загиблих в Ізраїлі після нападу ХАМАС перевищило 700 людей. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що щонайменше 2315 людей отримали поранення та пройшли лікування в ізраїльських лікарнях. 23 особи перебувають у критичному стані, 340 - у важкому, а 449 - у стані середньої тяжкості.

Викрадення людей бойовиками: що відомо

Нагадаємо, 7 жовтня мережу заполонили відео, на яких мирних людей вивозять на автівках з Ізраїлю. Родичі зниклих скликали прес-конференцію, на якій повідомили, що досі не мають жодної інформації.

Ізраїльський міністр зі стратегічних питань Рон Дермер заявляв, що серед заручників, які утримуються в Газі, є громадяни Сполучених Штатів Америки.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Ізраїлі загинули дві українки, які тривалий час проживали там.

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