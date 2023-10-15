За даними МОЗ, 369 осіб, які отримали поранення після нападу ХАМАС, залишаються в лікарнях.

Внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль з 7 жовтня загинуло понад 1400 людей.

Такі цифри назвали в уряді Ізраїлю, передає Бі-бі-сі. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я станом на сьогоднішній вечір 369 осіб, які отримали поранення після нападу ХАМАС, все ще залишаються на лікуванні в лікарнях. З них 90 перебувають у важкому стані, 191 - у стані середньої тяжкості та 89 - у легкому стані, передає Times of Israel.

Всього з 7 жовтня в лікарні по всій країні госпіталізовано 3842 поранених.

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Крім того, Ізраїль на сьогодні підтвердив загибель 286 своїх військовослужбовців з початку нападу на країну. У заручниках у бойовиків ХАМАСу в секторі Гази перебувають 126 осіб.

При цьому, МОЗ в секторі Гази заявив, що в результаті бомбардувань було вбито 2450 осіб. Однак, армія Ізраїлю категорично відкинула звинувачення в ударі по біженцях з Гази. У цьому її напередодні звинуватив палестинський МОЗ.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня угруповання ХАМАС здійснило наймасштабнішу за останні 50 років атаку на Ізраїль. Бойовики випустили тисячі ракет і вторглися в прикордонні райони країни. Бойовики цілеспрямовано вбивали цивільних ізраїльтян.

До 9 жовтня Ізраїль оголосив про повне відновлення контролю над територією, захопленою бойовиками.

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