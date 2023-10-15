Занепокоєння Вашингтона викликає діяльність іранських проксі.

Сполучені Штати Америки побоюються ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС і перспективи безпосереднього втручання Ірану, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Іран давно підтримує терористичні угруповання ХАМАС в Секторі Гази і Хезболла в Лівані, надаючи їм фінансування та зброю. За словами радника Білого дому, діяльність іранських проксі викликає занепокоєння Вашингтона.

"По-перше, ми стурбовані проксі-силами. Ліванська Хезболла перебуває там, проводить рейди на північному кордон Ізраїлю. … Звісно, ​​ми також не можемо виключити, що Іран вирішить якось напряму вступити в конфлікт, і маємо підготуватися до всіх можливих непередбачених обставин", – заявив Салліван в ефірі CBS.

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Радник також зауважив, що саме через ці побоювання США відправили авіаносець у східне Середземномор’я.

"[Президент Джо Байден] надіслав дуже чітке повідомлення будь-якій державі чи будь-якому гравцеві, що може прагнути скористатися ситуацією", – сказав він.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС - погрози Ірану та реакція США

7 жовтня терористичне палестинське угруповання ХАМАС, що контролює частину палестинської території – Сектор Гази, завдав найбільшої за останні десятиліття атаки по території Ізраїлю. Бойовики випустили тисячі ракет та вторглися до прикордонних районів. Внаслідок атаки загинули понад тисяча людей, переважно – цивільні.

До 9 жовтня Ізраїль оголосив про повне відновлення контролю над територією, захопленою бойовиками. 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про необхідність евакуювати палестинське населення у зв’язку з передбачуваною наземною операцією в Секторі Гази з метою позбавити ХАМАС контролю над територією. Наразі операцію, за повідомленнями ЗМІ, відтерміновано через несприятливі погодні умови.

Axios із посиланням на джерела повідомило, що Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну, якщо ЦАХАЛ розпочне наземну операцію в Секторі Гази.

На цьому тлі міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити авіаносець USS Gerald R Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та кілька есмінців у Східне Середземномор'я. Згодом США відправили ударну групу з авіаносцем USS Eisenhower до узбережжя Ізраїлю. За словами Остіна, це має "стримати ворожі дії проти Ізраїлю або будь-яких зусилля, спрямованих на розширення війни після нападу ХАМАС".

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