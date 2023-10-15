Наземну операцію відклали принаймні на кілька днів, кажуть джерела.

Ізраїль ненадовго відклав початок наземної операції в Секторі Газа, аби дочекатися сприятливішої погоди. Зараз в регіоні щільна хмарність, що завадить роботі підрозділів повітряної розвідки та безпосередньої повітряної підтримки наземних сил, пише The New York Times.

Офіційного оголошення про початок наземної операції досі немає, хоча ЦАХАЛ підтвердив, що розвідувальні групи вже роблять короткочасні рейди на палестинську територію. За словами кількох джерел, спочатку вторгнення було заплановане на ці вихідні, але його відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови.

Вважається, що десятки тисяч бойовиків ХАМАСу закріпилися в сотнях миль підземних тунелів і бункерів під містом Газа та прилеглими частинами північної частини Гази. Ізраїльські військові лідери очікують, що ХАМАС спробує перешкодити їхньому просуванню, підірвавши деякі з цих тунелів, коли ізраїльські солдати проходитимуть над ними. Також на ізраїльтян очікують придорожні бомби та заміновані будівлі.

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ХАМАС також, ймовірно, влаштує партизанські вилазки, під час яких бойовики будуть вистрибувати з прихованих тунелів вже за спиною наступаючої армії.

За словами трьох ізраїльських офіцерів, з якими поспілкувалися журналісти, для полегшення виконання завдань ізраїльським військовим значно спростили правила ведення бойових дій – скасували частину вимог щодо ідентифікації цілей перед тим, як відкривати вогонь.

Крім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецпризначенців, додали згадані офіцери. Сухопутні війська з повітря прикриватимуть бойові літаки, вертольоти та безпілотники, працюватиме артилерія з суші та з моря.

Війна Ізраїля проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну, якщо ЦАХАЛ розпочне наземну операцію в Секторі Газа. За даними самого Ізраїля, іранці вже значно посилили активність у сусідній Сирії.

Також ми повідомляли, що Пентагон ухвалив рішення направити другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я – поближче до Ізраїлю. США сподіваються, що це стримає треті сторони від ворожих актів проти Ізраїлю.

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