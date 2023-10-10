Інші громадяни США вважаються зниклими безвісти.

Під час нападу ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 11 американських громадян, для багатьох з них країна була другим домом.

Про це йдеться в заяві президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. "Це несамовите видовище. Ці сім'ї були розірвані непрощенною ненавистю та насильством. Ми також знаємо, що американські громадяни досі вважаються зниклими безвісти, і ми працюємо з ізраїльською владою, щоб отримати додаткову інформацію про їх місцезнаходження", - сказав він.

У Білому домі вважають, що серед полонених, яких захопили бойовики ХАМАС, також можуть бути американські громадяни. "Я доручив своїй команді працювати з ізраїльськими колегами з усіх аспектів кризи із заручниками, включаючи обмін розвідувальною інформацією і направлення експертів з усіх підрозділів уряду США для консультацій з ізраїльськими колегами з питань звільнення заручників", - додав Байден.

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Американський президент зазначив, що вони посилили охорону єврейських центрів по всій країні і відстежують будь-які внутрішні загрози.

"У цей важкий момент американський народ стоїть пліч-о-пліч з ізраїльтянами. Ми пам'ятаємо біль від нападу терористів у себе вдома, і американці по всій країні виступають єдиним фронтом проти цих лиходійських актів, які знову забрали життя ні в чому не винних американців. Це обурливо. І ми будемо продовжувати демонструвати всьому світу, що американський народ непохитний у своїй рішучості протистояти тероризму у всіх його формах", - додав він.

Реакція США на напад на Ізраїль

Як відомо, американська влада однозначно засудила напад ХАМАС на Ізраїль, пообіцявши надати партнерам всю необхідну підтримку. 8 жовтня стало відомо, що додаткова допомога вже в дорозі.

Крім того, Пентагон відправив американський авіаносець USS Gerald R. Ford, який вважається найбільшим у світі, а також крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та кілька есмінців у Східне Середземномор'я.

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