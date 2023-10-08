У Вашингтоні заявили про найгірший день для Ізраїлю від часів війни 1973 року.

Серед загиблих та викрадених бойовиками ХАМАСу людей в Ізраїлі ймовірно є кілька громадян США. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у коментарі для телеканалу NBC.

"У нас є повідомлення, що серед загиблих можуть бути кілька американців. Ми дуже активно працюємо над перевіркою цих повідомлень. Так само ми бачили повідомлення про заручників [з числа громадян США]", - додав він.

В іншому інтерв'ю Блінкен офіційно засудив атаку ХАМАСу на Ізраїль, назвавши його найгіршим нападом на країну за 50 років.

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"Це найгірший напад на Ізраїль з часів війни Судного дня в 1973 році. Але є велика різниця. То була звичайна війна між країнами, між арміями. [Зараз] це масовий терористичний напад на ізраїльських мирних жителів. Невибірковий ракетний обстріл мирного населення. Тисячі ракет. Чоловіків, жінок і дітей перетягнули через кордон до Гази, включно з жертвою Голокосту в інвалідному візку. Розстріляні на вулицях люди, мирні жителі", – цитує Блінкена видання Politico.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, Армія оборони Ізраїлю почала підтягувати артилерію і танкові підрозділи до кордону із Сектором Газа. Крім того, ізраїльська авіація завдала нових ударів по об'єктах угруповання ХАМАС на території Гази. Стверджується, що під удар потрапили три військові штаби бойовиків.

Також ми розповідали, що сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Прем'єр розповів про ситуацію в Ізраїлі та про дії збройних сил і органів правопорядку щодо відбиття нападу.

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