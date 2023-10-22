Поки що сутички з Хезболлою носять характер поодиноких нападів.

Якщо підтримуване Тегераном ліванське угруповання "Хезболла" вирішить відкрити проти Ізраїлю другий фронт на півночі країни, то ЦАХАЛ завдасть потужного удару безпосередньо по Ірану. Про це заявив ізраїльський міністр економіки та промисловості Нір Баркат в інтерв’ю британській газеті Daily Mail.

"План Ірану полягає в тому, щоб атакувати Ізраїль по всіх напрямках. Якщо ми виявимо, що вони мають намір атакувати Ізраїль, ми не просто завдамо удару у відповідь по цих фронтах, але вдаримо по голові змії – по Ірану. Аятоли в Ірані не будуть спокійно спати вночі, якщо вони відкриють північний фронт", – сказав Баркат.

За його словами, в разі нападу на Ізраїль, Ліван та "Хезболла" заплатять "велику ціну, аналогічну до тієї, яку заплатить ХАМАС". Раніше після подій 7 жовтня ізраїльська влада неодноразово заявляла, що має намір повністю знищити ХАМАС.

Відео дня

"Але цього недостатньо. Дуже чіткий сигнал у тому, що ми також збираємося переслідувати керівників Ірану. Ізраїль має дуже чітке послання нашим ворогам. Ми кажемо їм: подивіться, що відбувається в Газі, — ви отримаєте те саме, якщо нападете на нас. Ми зітремо вас з лиця Землі", – заявив Баркат.

Хезболла, Іран та Ізраїль

Хезболла — це воєнізована шиїтська організація, що базується в Лівані та має значний вплив на внутрішню і зовнішню політику цієї країни. Хезболла декларує своєю метою створення в Лівані ісламської теократичної держави за прикладом Ірану, на який угруповання відкрито орієнтується. Угруповання має велику фінансову та військову підтримку від Ірану та Сирії. Велика кількість бойовиків цієї організації має значний досвід участі у війні на території Сирії.

Як писав УНІАН, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і початку бомбардувань Гази у відповідь Хезболла активізувала свої напади на північне прикордоння Ізраїлю. Поки що сутички мають характер поодиноких нападів, але Хезболла попередила, що розпочне значно масштабніший напад, якщо ЦАХАЛ увійде в Газу.

Вас також можуть зацікавити новини: