Терористи готові приєднатися до ХАМАС, коли "настане певний час".

Ліванський бойовий рух "Хезболла", який підтримується Іраном, заявляє, що готовий приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Як пише The Times of Israel, про це оголосив заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем. За його словами, це станеться, "коли настане відповідний час".

"Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це зробимо", - сказав Кассем на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута.

"Хезболлу" готують до війни з Ізраїлем

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль має певну інформацію про те, що Іран міг підштовхнути ХАМАС до масованого нападу на їхню країну. Іран також підштовхує "Хезболлу" до готовності до війни.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі привітав "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

За даними ЗМІ, підтримувані Іраном бойовики можуть відкрити новий фронт у війні Ізраїлю проти ХАМАС, якщо блокада Гази та "воєнні злочини" там триватимуть.

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