Бойовики руху висловили солідарність ХАМАС і навіть атакували територію Ізраїлю своїми ракетами.

На шляху боротьби Ізраїлю з терористами ХАМАС постала нова небезпечна загроза - "Хезболла".

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, ліванське бойове угруповання "Хезболла" востаннє воювало з Ізраїлем у 2006 році. У 2013 року бойовики поспішили на допомогу сирійському президенту Башару аль-Асаду в боротьбі з повстанцями. Втім, ізраїльські офіційні особи попереджали, що настане день, коли бійці "Хезболли" знову зосередяться на їхній країні, отримавши значний бойовий досвід і краще озброєння.

Поки ізраїльська армія протистоїть бойовикам ХАМАС у секторі Газа після їхнього кривавого вторгнення на південь Ізраїлю 7 жовтня, ізраїльське керівництво насторожено дивиться на загрозу з боку "Хезболли" на півночі.

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Що таке "Хезболла"?

У 1982 році мусульмани-шиїти в Лівані сформували те, що зараз називають "Хезболлою" - "партією Бога". Вона сформувалася у відповідь на окупацію Ізраїлем півдня країни. Рух був натхненний Ісламською революцією 1979 року в Ірані. "Хезболла" певною мірою стала проксі-силою для елітної Іранської революційної гвардії. За даними Держдепу США, Іран надає "Хезболлі" більшу частину свого фінансування, зброї та вибухівки, а також політичну, дипломатичну, грошову та організаційну допомогу".

Група також отримує фінансування із законних і незаконних джерел, включаючи "контрабанду товарів, підробку паспортів, торгівлю наркотиками, відмивання грошей, кредитні картки, імміграційне та банківське шахрайство". Оскільки "Хезболла" відокремлена від ліванських військових, вона може атакувати ізраїльські та американські об’єкти, не провокуючи реакції, яку спровокував би напад з боку державних воєнізованих структур.

Які об'єкти США атакувала "Хезболла"?

Вважається, що ця група стоїть за вибухами вантажівок-смертників у 1983 році в посольстві США та бараках морської піхоти США в Бейруті, нападом на будівлю посольства США в Бейруті в 1984 році та викрадення літака TWA рейсу 847 у 1985 році.

Яка роль "Хезболли" в Лівані?

"Хезболла" є потужною силою в Лівані. Вона керує великою мережею соціальних служб, оскільки країна переживає найгіршу економічну кризу за десятиліття. Рух також є політично активним, втративши більшість у парламенті Лівану лише минулого року. Альянс "Хезболли" з шиїтським рухом "Амаль", очолюваним спікером парламенту Набіхом Беррі, називають себе більшістю шиїтської громади країни. "Хезболла" також має тісні зв'язки з християнською партією, заснованою колишнім президентом Мішелем Ауном.

До того, як у 2011 році в Сирії почалася громадянська війна, Хезболла рекламувала себе як силу, присвячену боротьбі з Ізраїлем і захисту пригноблених, незалежно від їхнього походження. Але після втягнення у війну в Сирії багато мусульман-сунітів розглядають її як шиїтську групу, яка виконує вказівки Ірану в регіоні.

Чому "Хезболла" втрутилася в Сирію?

Оскільки Ліван не має кордону з Іраном, Сирія слугувала для "Хезболли" шляхом отримання військового матеріалу від свого патрона. Тому для "Хезболли" було важливо допомогти Асаду, союзнику, зберегти владу.

Чи приєднається "Хезболла" до ХАМАС у боротьбі з Ізраїлем?

"Хезболла" висловила солідарність з ХАМАС і обмінялася ударами з Ізраїлем. Аналітики кажуть, що вона може вирішити атакувати Ізраїль сильніше, особливо якщо ізраїльські війська ввійдуть до Гази.

Вважається, що "Хезболла" має десятки тисяч ракет. Ізраїльські офіційні особи попередили, що військові їхньої країни атакуватимуть весь Ліван, якщо "Хезболла" вступить у війну.

"Хезболлу" готують до війни з Ізраїлем

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль має певну інформацію про те, що Іран міг підштовхнути ХАМАС до масованого нападу на їхню країну. Іран також підштовхує "Хезболлу" до готовності до війни.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі привітав "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

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