Він можливий тільки в тому разі, якщо Ізраїль отримає розвіддані, що підтверджують наміри Ірану здійснити атаку.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів 4 серпня нараду з керівниками армії та спецслужб, на якій, зокрема, обговорювали варіант завдання превентивного удару по Ірану, якщо атаку з його боку вважатимуть неминучою, повідомляє видання Ynet.

На нараді були присутні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, начальник Генштабу ізраїльської армії Герці Галеві, глава розвідки "Моссад" Давид Барнеа і глава Служби загальної безпеки Ронен Бар. Вона відбувалася на тлі очікувань удару у відповідь Ірану на вбивство в Тегерані голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Зі свого боку The Times of Israel зазначає, що Ізраїль не знає, чого очікувати від Ірану та його союзників, тому обговорює різні варіанти відповіді на атаку або її запобігання. Один із таких варіантів, як пише Ynet, це превентивний удар. Але він можливий тільки в тому разі, якщо Ізраїль отримає розвіддані, що підтверджують наміри Ірану здійснити атаку.

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Іран збирається атакувати Ізраїль - деталі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран і "Хезболла" можуть почати свою атаку вже сьогодні, 5 серпня.

Як пише Axios, держсекретар скликав конференц-зв'язок для координації дій із близькими союзниками Штатів із числа країн "Групи семи" (G7). Американці хочуть спробувати хоча б в останній момент організувати дипломатичний тиск на Іран і "Хезболлу" для мінімізації їхньої помсти.

За словами Блінкена, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

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