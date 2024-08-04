Країною знову можуть запустити хвилі ракет і дронів.

Ізраїль готується до того, що можлива атака з боку Ірану та "Хезболли" може тривати не один день.

Про це в коментарі NBC News розповів анонімний ізраїльський чиновник. За його словами, у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС і командира "Хезболли" країною можуть випускати хвилі ракет і безпілотних літальних апаратів упродовж кількох днів.

"Хезболла" може атакувати Ізраїль із півночі, а Іран запустить зброю більшого радіусу дії зі сходу, вважає він. "Вони просто спробують вимотати нас", - додав співрозмовник видання.

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Новий обстріл Ізраїлю

Нагадаємо, раніше Іран Іран звинуватив Ізраїль у вбивстві глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії і пообіцяв, що країна зазнає "суворого покарання".

Низка країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція і Канада, закликали своїх громадян якомога швидше покинути Ліван. Україна вже евакуювала 30 своїх громадян із Лівану.

За даними ЗМІ, атаку можуть здійснити 12-13 серпня, коли в Ізраїлі відзначають свято Тиша-Бе'ав. За іншою інформацією, Сполучені Штати і Тель-Авів мають підстави вважати, що обстріл розпочнеться вже завтра, 5 серпня.

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