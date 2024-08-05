Штати разом з союзниками намагаються натиснути на ісламістів, щоб зупинит ескалацію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран та "Хезбола" можуть розпочати свою атаку вже сьогодні, 5 серпня.

Як пише Axios, держсек скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками Штатів з числа країн "Групи семи" (G7). Американці хочуть спробувати хоча б в останній момент організувати дипломатичний тиск на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої помсти.

За словами Блінкена, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні. Хоча у Вашингтоні впевнені, що Іран та "Хезбола" атакують Ізраїль, Держсек не уточнював, якою саме буде ця помста, порівняно з атакою 13 квітня. Тоді ісламісти запустили майже 35- дронів та ракет, які Тель-Авів та його союзники разом перехопили.

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"Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин, - тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а опісля стримати відповідь Ізраїлю", - сказав Блінкен.

Він звернувся до міністрів закордонних справ країн G7 з проханням чинити дипломатичний тиск на Іран, "Хезболлу" та Ізраїль, щоб зберегти ті досягли максимальної стриманості.

За словами одного з джерел, яке брало участь у цій телефонній розмові, Блінкен виглядав розчарованим, коли інформував міністрів про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Секторі Газа та угоди про припинення вогню. Держсек зізнався, що до вбивства в Тегерані, Білий дім був "близький до прориву" та що "зараз угода потрібна більше, ніж будь-коли".

Загострення на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, після вбивства глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії Іран накинувся на Ізраїль зі звинуваченнями та заявив про "суворе покарання".

Низка країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція і Канада, закликали своїх громадян якомога швидше покинути Ліван. Україна вже евакуювала 30 своїх громадян із Лівану.

ЗМІ писали, що Ізраїль готується до багатоденного обстрілу з двох напрямків.

Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер оголосив, що Сполучені Штати Америки розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході. Йдеться зокрема, про додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС.

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