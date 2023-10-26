Над містом видно чорний стовп диму, ракети досі детонують.

Кілька хвилин тому Повітряні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали нищівних ударів по тунелях терористів групи ХАМАС у секторі Гази.

Як повідомляє Babak Taghvaee, який висвітлює конфлікти на Близькому Сході, ударів було завдано по тунелях, у яких терористи ХАМАС зберігали свої ракети.

"Буквально кілька хвилин тому Повітряні сили Ізраїлю знищили ще один підземний тунель для зберігання ракет терористичної організації ХАМАС у Хан-Юнісі, сектор Газа. Ви можете побачити густий чорний дим, який виходить із тунелю через потужну детонацію ракет під землею", - йдеться у повідомленні.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Начальник штабу ЦАХАЛ заявив, що наземний наступ відкладається з "стратегічних міркувань". Потім ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий відкласти введення військ в сектор Газу для того, щоб приділити більше часу переговорам по звільненню заручників.

Також повідомлялося, що Ізраїль погодився відстрочити вторгнення в Газу, щоб США могли швидко розгорнути протиракетну оборону на Близькому Сході.

Сьогодні вночі Армія оборони Ізраїлю вчинила цілеспрямований рейд у північній частині Гази з використанням танків. Ця операція була проведена в рамках підготовки району до наступних етапів бойових дій.

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