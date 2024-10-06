Також прем'єр-міністр Ізраїлю згадав про нещодавню масовану атаку Ірану по країні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху повідомив, що майже за рік після нападу ХАМАС на його країну, ЦАХАЛ воює на семи фронтах. Про це він заявив під час свого відеозвернення, передає CNN.

"Сьогодні Ізраїль захищається на семи фронтах від ворогів цивілізації", - зазначив Нетаньяху.

Прем'єр-міністр країни наголосив, що до цих ворогів відносяться угруповання "Хезболла" на півночі, ХАМАС в Газі, хусити в Ємені, "терористи" на Західному березі річки Йордан та шиїтські ополченці в Іраку та Сирії.

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"І ми боремося проти Ірану, який минулого тижня випустив понад 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю і який стоїть за цією війною на семи фронтах проти Ізраїлю", - зауважив Нетаньяху.

За його словами, він виконує свою обіцянку змінити баланс сил на півночі між Ізраїлем та Ліваном. Зокрема у ACLED повідомили, що з 8 жовтня 2023 року Ізраїль здійснив майже 9 тисяч атак на Ліван, а "Хезболла" завдала 1 500 ударів за той же період часу.

Коментуючи питання Гази, Нетаньяху додав, що Ізраїль має право захищатися та не забуває про 101 заручника, "яких ми зобов'язуємося всіма силами повернути додому". За інформацією міністерства охорони здоров'я Гази, з 7 жовтня 2023 року в секторі було вбито близько 41 825 людей.

Водночас лідер Ізраїлю назвав "ганьбою" президента Франції Еммануеля Макрона та інших представників країн, які закликають до ембарго на постачання зброї для Ізраїля.

"Будьте впевнені, Ізраїль буде боротися до перемоги - заради нас і заради миру і безпеки в усьому світі", - запевнив прем'єр-міністр країни.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як писав УНІАН, 5 жовтня в Ізраїлі заявили про ліквідацію лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлу Алі. Він загинув внаслідок удару країни поблизу міста Триполі, що знаходиться у Лівані.

Також повідомлялось, що Ізраїль готує відповідь Ірану за масовану ракетну атаку по країні на минулому тижні. Таким чином ізраїльська армія планує розширити свої операції на кількох фронтах до річниці вторгнення в Ізраїль 7 жовтня.

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