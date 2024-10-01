На тлі новин про початок наземної операції, очільник Пентагону провів розмову з ізраїльським колегою.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з ізраїльським колегою Йоавом Галантом на тлі початку наземної операції ЦАХАЛу в Лівані. Очільник Пентагону заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самозахист.

"Ми погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури нападу вздовж кордону, щоб гарантувати, що ліванська "Хезболла" не зможе здійснити атаки в стилі 7 жовтня на північні громади Ізраїлю", - написав Остін у X.

Він також підтвердив, що необхідне дипломатичне врегулювання щоб цивільне населення могло безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону. Крім того, Остін зазначив, що США мають всі можливості для захисту американського персоналу, партнерів і союзників перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних ним терористичних організацій, і рішуче налаштовані не допустити, щоб будь-яка сторона скористалася напруженістю або розширила конфлікт.

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Також глава Пентагону ще раз наголосив на серйозних наслідках для Ірану у випадку, якщо країна вирішить здійснити прямий військовий напад на Ізраїль.

Загострення на Близькому Сході

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Ізраїль розповів Сполученим Штатам Америки про намір зайти на територію Лівану, щоб зачистити інфраструктуру "Хезболли" на прикордонні.

Ввечері стало відомо, що Ізраїль почав масований артобстріл одного з прикордонних населених пунктів. Також ЦАХАЛ закликав евакуюватися людей, які знаходяться біля низки будівель у Дахії.

Згодом Армія оборони Ізраїлю заявила про проведення наземних рейдів проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.

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